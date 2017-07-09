Новоиспеченный игрок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку устроил в Беверли-Хиллз шумную вечеринку и был задержан полицейскими Калифорнии, сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в начале июля. Полицейские пять раз просили футболиста выключить музыку, мешавшую соседям, однако он так и не выполнил их требования.

Как отмечает агентство, дело Ромелу Лукаку будут рассматривать в Высшем суде Лос-Анджелеса 2 октября.

В минувшем сезоне Ромелу Лукаку защищал цвета «Эвертона». Накануне «Манчестер Юнайтед» сообщил, что была достигнута договоренность о переходе футболиста в стан «красных дьяволов».