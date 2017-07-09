Сборная Канады по волейболу победила команду США в матче за третье место в Мировой лиге. Встреча завершилась со счетом 3:1 (18:25; 25:20; 25:22; 25:21).

Канадцы впервые в своей истории попали в призеры Мировой лиги.

В финальном матче встретятся хозяин турнира сборная Бразилии и команда Франции.

Отметим, что в «финал шести» пробилась и сборная России, однако не смогла выйти из группы, проиграв сборным Бразилии и Канады.

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