На Камчатке в результате несчастного случая погибла молодая девушка. Автомобиль, в котором находились две пассажирки, упал с обрыва в реку Правая Авача.

Одной из девушек удалось выбраться самостоятельно, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Для поисков второй пострадавшей были привлечены спасатели экстренных служб и водолазы. Тело девушки обнаружили в воскресенье утром.

В настоящий момент на месте работают следователи и сотрудники ГИБДД. Производится подъем автомобиля из реки.