В результате беспорядков в Гамбурге во время проведения саммита G20 были задержаны 288 человек, 144 из них поместили под стражу. Изначально сообщалось о 19 арестованных, сообщает Die Welt.

Беспорядки в городе до сих пор не утихли. Не исключено, что число задержанных значительно увеличится.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что стране из-за беспорядков был нанес репутационный ущерб. Дипломат также призвал создать общеевропейскую комиссию, которая займется расследованием подобных преступлений.

С аналогичной инициативой выступили многие немецкие политики, заявившие о необходимости контроля за леворадикальными организациями.