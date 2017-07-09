Американские журналисты обнаружили ошибки в пресс-релизах Белого дома, касающиеся глав других государств. За минувшие сутки администрация Дональда Трампа называла премьер-министра Японии (монархии) Синдзо Абэ президентом страны, а председателя КНР Синдзо Абэ – лидером Китайской республики, что является официальным названием Тайваня, пишет Washington Post.

Издание отмечает, что в КНР могут воспринять ошибку в пресс-релизе как оскорбление, тем более что ранее Трамп критиковал политику «единого Китая», которую проводила предыдущая администрация США.

На гамбургском саммите G20 в минувшую пятницу Трамп нарушил правила этикета и первый подал руку супруге польского президента Агате Дуде. Та проигнорировала приветствие президента США и, в соответствии с протоколом, поздоровалась с его женой Меланьей.