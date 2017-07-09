США и Китай подтвердили свою приверженность «денуклеаризации Корейского полуострова» и договорились развивать сотрудничество в сфере экономики и безопасности, сообщает пресс-служба Белого дома.

Договоренности были достигнуты на встрече лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая прошла в субботу, 8 июля, на полях саммита G20.

Политики признали, что деятельность Северной Кореи дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове, и заявили о необходимости дать ответ на действия КНДР.

Кроме того, Трамп и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения. По итогам встречи лидеры США и КНР поручили своим командам в области экономики и безопасности подготовить меры для укрепления сотрудничества в этих сферах.