39-летний Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США, рассказал о контакте с российским юристом, якобы имеющим связи с Кремлем. Как пишет New York Times, встреча состоялась в нью-йоркском небоскребе Trump Tower и была посвящена программе усыновления американцами детей из России.

Трамп-младший беседовал с адвокатом Наталией Весельницкой, представляющей интересы российского бизнесмена Дениса Кацыва. В переговорах также принимали участие зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, в настоящее время служащий старшим советников главы государства, и глава его предвыборного штаба Пол Манафорт.

«Мы обсуждали программу усыновления российских детей, которая была активна и популярна среди американских семей много лет назад, а потом была прекращена российским правительством, однако встреча не являлась частью кампании, и у нее не было никакого продолжения», — сказал журналистам сын президента

Закон «Димы Яковлева», запрещающий на усыновление российских детей гражданами США, действует с 1 января 2013 года. Свое название он получил из-за дела о гибели двухлетнего мальчика, которого приемный отец забыл в машине на солнцепеке.

Контакты Трампа с Россией во время его президентской кампании стали одним их поводом для критики со стороны СМИ и Демократической партии.