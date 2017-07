Вице-президент США Майк Пенс принес извинения перед NASA за нарушения правил безопасности. Дело в том, что ранее Пенс прикоснулся к оборудованию космического ведомства, где была табличка с надписью «не трогать».

Соответствующими фотоснимками политик поделился в своем Twitter.

Пользователи сети оказались в недоумении от действий Пенса, который проигнорировал знак запрета. После этого вице-президент опубликовал у себя аналогичное фото с подписью «Прости, NASA... Марко Рубио подзадорил меня это сделать». Об этом пишет Газета.ру.

В свою очередь американский сенатор-республиканец Рубио поддержал насмешливое извинение Пенса, написав в своем микроблоге, что предупреждал Пенса о том, что «если что разобьет, то сам будет в ответе».

Sorry @NASA...@MarcoRubio dared me to do it! pic.twitter.com/qIYtKOPyFh