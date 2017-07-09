Бывшего офицера ЦРУ Кевина Мэллори обвинили в шпионаже в пользу Китая. Он передавал китайской разведке секретные документы.

В смартфоне Мэллори, полученном от разведки Китая, были обнаружены восемь секретных документов: шесть — ЦРУ, еще один — минобороны США. Последний документ пока не идентифицирован.

По словам прокуроров, как минимум два документа были переданы Китаю в начале текущего года, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что информация, которую передал 60-летний экс-офицер ЦРУ, не привела к гибели граждан США. В противном случае ему бы грозила смертная казнь. Мэллори могут приговорить к пожизненному заключению.

Кевин Мэллори работал в ЦРУ с 1990 по 1996 год. В 2010-2012 годах занимал должность контрагента спецслужбы.