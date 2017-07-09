Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, находившийся в тюрьме с 2014 года, будет переведен под домашний арест. Решение верховного суда республики поддержал президент Николас Мадуро, передает телеканал NTN24.

Суд принял во внимание состояние здоровье Лопеса, при этом сам оппозиционер продолжал призывать граждан бороться против действующей власти.

«Я уважаю и, скажу больше, поддерживаю это решение, дай бог, если эта мера будет понята, и Лопес выступит с посланием об исправлении и мире в стране», — прокомментировал Мадуро судебное решение.

Массовые протесты в Венесуэле продолжаются с апреля этого года. В уличных столкновениях погибли, по последним данным, 92 человека. Парламент страны (Национальная ассамблея) перешел в оппозицию к администрации Мадуро.

Ситуация усугубляется экономическим кризисом, из-за которого в стране возник дефицит продуктов питания и бытовых товаров.