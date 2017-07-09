Ракету, запущенную Северной Кореей 4 июля, можно квалифицировать как баллистическую ракету средней дальности, свидетельствуют данные Минобороны РФ.

Россия ознакомила со своими выводами членов Совета безопасности ООН, рассказал «Интерфаксу» источник в штаб-квартире Всемирной организации.

В свою очередь, Вашингтон утверждает, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Постпред США при ООН Никки Хейли заявляла о готовности передать разведывательную информацию Москве.

Северная Корея заявляет, что 4 июля провела успешное испытание межконтинентальной ракеты «Хвансон-14», которая способна нести «большую ядерную боеголовку».

США в связи с очередным ракетным пуском КНДР предложили применить к Пхеньяну «еще более жесткие меры», не исключив военного решения проблемы.