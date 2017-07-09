Зрители и участники фестиваля «Нашествие» продолжают весело проводить время, несмотря на сильные дожди и болото из грязи, в которое погрузилась территория мероприятия. О непростых погодных условиях, с которыми им пришлось столкнуться, люди рассказали в социальных сетях.

На фотографиях видно, что участники в буквальном смысле увязли в трясине и промокли под беспрерывным дождем, пишет ФАН.

По данным синоптиков, сильные осадки размыли район Большого Завидово Тверской области, а столбики термометров не превышали 13 градусов.

Публикация от Анна Anna (@anyasolovej) Июл 8 2017 в 3:51 PDT

Людям, которые приехали на автомобилях, выпало больше всего забот. Они не смогли сдвинуть свои машины без помощи тракторов.