Участники «Нашествия» поделились снимками с утопающего в грязи фестиваля
Зрители и участники фестиваля «Нашествие» продолжают весело проводить время, несмотря на сильные дожди и болото из грязи, в которое погрузилась территория мероприятия. О непростых погодных условиях, с которыми им пришлось столкнуться, люди рассказали в социальных сетях.
На фотографиях видно, что участники в буквальном смысле увязли в трясине и промокли под беспрерывным дождем, пишет ФАН.
По данным синоптиков, сильные осадки размыли район Большого Завидово Тверской области, а столбики термометров не превышали 13 градусов.
Публикация от Анна Anna (@anyasolovej) Июл 8 2017 в 3:51 PDT
Людям, которые приехали на автомобилях, выпало больше всего забот. Они не смогли сдвинуть свои машины без помощи тракторов.
Публикация от Ilya Kazakov (@findir) Июл 8 2017 в 7:15 PDT