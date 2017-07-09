Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выставил на продажу свой загородный дом. Особняк, стоимость которого оценивается в $3,975 млн, стоит на острове Эпплхэд посреди озера в 90 км от Остина, штат Техас, пишет Washington Post.

Особняк общей площадью около трех тысяч кв. м относится к комплексу Horseshoe Bay Resort. Длина береговой линии участка — около 50 метров, здесь же находится лодочный причал.

Техас — знаковый штат для Тиллерсона, здесь он родился, закончил университет и сделал карьеру в ExxonMobil, возглавив в 2006 году совет директоров компании.

В феврале новый глава госдепа купил дом в округе Калорама, штат Вашингтон. Новое загородное жилье обошлось ему в $5,6 млн. В июне в Калораме экс-президент США Барак Обама за $8,1 млн выкупил дом, который он ранее арендовал.