Жириновский предложил заменить серию пенальти в футболе кулачным боем
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести в правила футбола радикальные изменения — серию пенальти заменить кулачным боем «стенка на стенку».
Жириновский считает, что кулачный бой можно проводить до матча. По его мнению, это сблизит игроков. Если же матч завершится вничью, то поединок нужно повторить.
Видео с инициативой лидера ЛДПР в Instagram выложил телекомментатор Дмитрий Губерниев.
Сенсация!!!Жириновский предлагает изменить футбольные правила!!!Нервных просим не смотреть!!!#огонь #футбол #жириновский #лдпр #госдума #комментатор ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️😂😂😂😂🤣🤣🤣😆😆😜😜😄👏👏👏🤘🏻🤘🏻🌟🌟😂😂🔥😘😘😁😁😁😁🌹🌹🌹💥💥💥🎖🎖🎖🎖🎖🎖🎖🎖🎖
Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Июл 8 2017 в 5:22 PDT
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