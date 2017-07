Инцидент со стрельбой произошел в торговом центре Kings Plaza в районе Бруклина в Нью-Йорке.

Как сообщает CBS News, полицейские и спасательные службы немедленно выехали на место происшествия. О пострадавших не сообщается.

Shooting at Kings Plaza, Shooter possible still inside, Swat Team Moving in pic.twitter.com/zaAuy2ZKt9