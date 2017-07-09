СМИ: в одном из ТЦ Нью-Йорка произошла стрельба
Инцидент со стрельбой произошел в торговом центре Kings Plaza в районе Бруклина в Нью-Йорке.
Как сообщает CBS News, полицейские и спасательные службы немедленно выехали на место происшествия. О пострадавших не сообщается.
Shooting at Kings Plaza, Shooter possible still inside, Swat Team Moving in pic.twitter.com/zaAuy2ZKt9— IG: @Seratuh (@TheRealSerato) 8 июля 2017 г.
Отмечается, что посетители и сотрудники ТЦ были оперативно эвакуированы через парковку.
По некоторым данным, правоохранители задержали мужчину, который может быть причастны к инциденту.