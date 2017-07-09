В Монако прошла жеребьевка Всемирной суперсерии бокса — турнира профессиональных боксеров первого тяжелого веса.

Россиянин Мурат Гассиев, чемпион мира по версии IBF, в четвертьфинале сразится с поляком Кшиштофом Влодарчиком. Обладатель пояса WBC Silver россиянин Дмитрий Кудряшов встретится с кубинцем Юниером Дортикосом, отмечает «Лента.ру».

Чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик поспорит за путевку в полуфинал с немцем Марко Хуком, а латвиец Майрис Бриедис, владеющий титулом чемпиона по версии WBC — с кубинцем Майком Пересом.

Турнир будет проходить в период с сентября 2017 по май 2018 года. Его призовой фонд составит 50 миллионов долларов.