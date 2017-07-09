Меркель поддержала замену Трампа его дочерью на встрече G20
Канцлер Германии Ангела Меркель одобрительно высказалась по поводу присутствия дочери президента США Дональда Трампа Иванки Трамп на одном из мероприятий саммита G20 в Гамбурге.
Как сообщает агентство Bloomberg, Трамп оставил вместо себя на заседании Иванку, а сам отправился на двусторонние встречи.
«Делегации решают сами, стоит ли президенту присутствовать на встрече, кто займёт его место и сядет за стол», — сказала Меркель. Также канцлер подчеркнула, что дочь американского лидера является неотъемлемой частью делегации президента.
Иванка Трамп работает в Белом дома и отвечает за определенные инициативы.