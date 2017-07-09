Канцлер Германии Ангела Меркель одобрительно высказалась по поводу присутствия дочери президента США Дональда Трампа Иванки Трамп на одном из мероприятий саммита G20 в Гамбурге.

Как сообщает агентство Bloomberg, Трамп оставил вместо себя на заседании Иванку, а сам отправился на двусторонние встречи.

«Делегации решают сами, стоит ли президенту присутствовать на встрече, кто займёт его место и сядет за стол», — сказала Меркель. Также канцлер подчеркнула, что дочь американского лидера является неотъемлемой частью делегации президента.

Иванка Трамп работает в Белом дома и отвечает за определенные инициативы.