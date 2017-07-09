Четверо российских легкоатлетов выступят на юношеском чемпионате мира в Кении. Ходоки Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова и Сергей Кожевников допущены к соревнованиям Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В качестве спортсменов под нейтральным флагом смогут выступить также прыгунья с шестом Аксана Гатауллина, бегуньи на короткие дистанции Полина Миллер и Варвара Назибуллина, бегун на средние дистанции Данила Тундыков и прыгунья в высоту Валентина Ульянова. Их заявки были одобрены ранее.

Соревнования в Найроби пройдут 12-16 июля. Из соображений безопасности от участия в них отказались сборные США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии и Южной Кореи. Вице-президент ВФЛА, главный тренер легкоатлетической сборной Юрий Борзаковский также не рекомендовал своим подопечным участвовать в чемпионате: «Я как главный тренер сборной выступил против поездки наших детей на этот турнир из соображений безопасности. Кения не самая благополучная страна, и многие сборные отказались туда ехать».

Известно, что Полина Миллер сняла свою кандидатуру.

С ноября 2015 года ВФЛА дисквалифицирована IAAF из-за обвинений российских легкоатлетов в употреблении допинга.