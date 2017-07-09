Репутация Германии тяжело пострадает из-за беспорядков во время саммита G20, который проходил в Гамбурге, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Любая политическая подоплека этой вакханалии насилия ложна по своей сути и является лишь прикрытием для истинной цели тех, кто приезжает со всей Европы, а она заключается в одном лишь насилии», — приводит слова дипломата ТАСС.

По словам Габриэля, в этом нет ничего общего с левой идеологией и ее мотивами.

Глава МИД считает, что необходимо создать общеевропейскую группу, которая бы занялась расследованием преступлений подобного рода.

«Демократические и правовые государства должны доказать способность защитить себя», — подчеркнул Габриэль.

Позицию главы МИД ФРГ разделяют многие политики Германии. Генсек партии Христианско-демократический союз Петер Таубер отметил, что никто в Европе не стал бы терпеть центры правых радикалов. К леворадикальным организациям, например, «Роте Фронта», абсолютно другое отношение. Этого нельзя допускать, подчеркнул политик.

Председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер также заявил, что необходимо усилить контроль за леворадикальными организациями.

В результате беспорядков в Гамбурге пострадали более 200 полицейских. Как впоследствии признала Ангела Меркель, что многие лидеры G20 испытали проблемы из-за действий манифестантов.