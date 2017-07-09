Государственная Дума РФ рассмотрит на следующей неделе постановление, являющееся ответом на решение польских властей снести советские памятники в республике. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Проект уже в основном подготовлен. На следующей неделе будет рассмотрено постановление», — заявил Чепа.

Ранее сейм Польши принял соответствующие поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, пишет Газета.ру.