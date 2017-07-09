Главный бой турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 213) между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко не состоится, сообщает Bloodyelbow.

За несколько часов до начала турнира бразильская спортсменка была доставлена в больницу. Причины госпитализации неизвестны.

Аманда Нуньес является обладателем пояса UFC в легчайшем весе. Она отобрала титул у американки Ронды Роузи 31 декабря 2016 года.

Гражданка Киргизии, России и Перу Валентина Шевченко дебютировала в UFC 19 декабря 2015 года, победив канадку Сару Кауфман. Во втором бое Шевченко проиграла нокаутом Аманде Нуньес.

После поединка с бразильянкой спортсменка провела еще два боя, победив американок Холли Холм и Джулианну Пенья.

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