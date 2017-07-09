У исполняющего обязанности главы города Горловка Ивана Приходько диагностирована легкая контузия. Чиновник самопровозглашенной ДНР был доставлен в больницу после того, как его автомобиль попал под обстрел в районе Ясиноватой, сообщила в своем Facebook его заместитель Виктория Жукова.

В настоящее время состояние Приходько оценивается как удовлетворительное. Другие люди при обстреле не пострадали.

С апреля 2014 года город является территорией ДНР. Позднее в Горловке был открыт штаб миссии ОБСЕ.