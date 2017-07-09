Киевская городская администрация разместила в своем Facebook сообщение о том, что 50 жителей разрушенного ранее взрывом дома отказались переселяться.

Ранее стало известно о произошедшем взрыве газа в жилом доме в Голосеевском районе Киева, в результате которого обрушилось межэтажное перекрытие. Два человека погибли, еще шесть пострадали.

Власти города оборудовали общежитие Подольского района для проживания людей. Там есть все необходимые условия, техника, посуда, спальные места. Однако не все согласились покинуть родной дом, лишь 17 человек дали добро на переселение, 50 отказались и шестеро еще не определились.

Переселение можно будет начать сразу после того, как специалисты МЧС позволят людям забрать из квартир необходимые вещи.