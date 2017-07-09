Голливудский актер Джереми Раннер сломал обе руки во время съемок фильма «Мстители: Война бесконечности». Он неудачно приземлился при исполнении трюка, пишет ABC News.

Раннер получил травмы еще в конце июня — он сломал левое запястье и правый локоть.

Fall down seven times...stand up 8! #fixedup #pushthrough Публикация от Jeremy Renner (@renner4real) Июн 22 2017 в 2:40 PDT

Актер отметил, что травмы не помешают ему приступить к съемкам в комедии «Tag», где компанию ему составят Айла Фишер, Эд Хелмс и Рашида Джонс.

«Я снимаюсь в комедии, в которой есть всего несколько трюков. Травмы не повлияют на мою работу. Они лишь мешают мне одеваться утром — я не могу завязать шнурки», — заявил Раннер.

Очередной фильм франшизы «Мстители», где Раннер исполняет роль супергероя «Соколиный глаз», как ожидается, выйдет в прокат в мае 2018 года.