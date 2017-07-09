СУ СК по Красноярскому краю начало доследственную проверку по информации о смерти десятилетнего мальчика на операционном столе в больнице Канского района.

По официальной информации пресс-службы ведомства, 8 июля 2017 года к ним поступило сообщение, что накануне в районной больнице во время операции скончался ребенок.

Сотрудниками следственного управления назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет установлена причина смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.