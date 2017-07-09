Петербургский «Зенит» заинтересовал в услугах бразильского защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Российский клуб готов заплатить за трансфер футболиста 14 миллионов евро.

По данным ESPN, «Зенит» готов платить бразильцу 2,4 млн евро в год. В ближайшее время Кайо встретится с руководством петербургского клуба для обсуждения деталей контракта. Он уже вылетел в Европу.

Информацию об интересе клуба к бразильскому защитнику подтвердил спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания, сообщает газета «Спорт-экспресс».

«По Кайо ведем переговоры. Охарактеризовать в какой они стадии — пока довольно сложно», — отметил функционер.

В общей сложности 23-летний центральный защитник Родриго Кайо провел в составе «Сан-Паулу» 226 матчей в чемпионате Бразили. Футболист отметился 11 голами.