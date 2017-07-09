У берегов Латвии замечены российские военные корабли. Об этом сообщают национальные вооруженные силы страны.

В ведомстве утверждают, что в пятницу, 7 июля, корабль поддержки подводных лодок класса «Каштан» СС-750 приблизился к территориальным водам Латвии на расстояние в десять морских миль.

В тот же день латвийские военные обнаружили российский большой десантный корабль «Иван Герн». Он якобы находился в семи морских милях от границы Латвии, отмечает «Газета.ру».

Ранее Минобороны Латвии заявило, что в прошлом году военные самолеты и корабли РФ приближались к границам республики 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — более 250 раз.