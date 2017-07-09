Пожатие рук президентами России и США на саммите G20 в Гамбурге можно назвать позитивным сигналом. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев, сравнивая в беседе с итальянским журналистом переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа со своей встречей с Рональдом Рейганом. Интервью Горбачева опубликовано изданием Globalist.

Экс-глава советского государства напомнил о начале диалога о разоружении.

«Спустя несколько дней после первых контактов мне доложили, что американские военные корабли вошли в Черное море и приближаются к территориальным водам Советского Союза. Меня спросили: «Что делать?». Я сразу понял, что это провокация: кто-то в Пентагоне не хотел этого диалога», — рассказал Горбачев.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась в минувшую пятницу, переговоры лидеров продлились более двух часов, тогда как на них отводилось около получаса. Позднее Трамп назвал разговор с российским президентом «замечательным». В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал состоявшиеся переговоры как конструктивные.

Одним из результатов первой встречи политиков стало соглашение о введении режима перемирия на юго-западе Сирии.

Горбачев встретился с Рейганом в Женеве в ноябре 1985 года, тогда одной из главных тем диалога стало сокращение стратегических вооружений.