Президент Белоруссии Александр Лукашенко на выступлении в рамках республиканского праздника «Купалье» обратился к состоятельным белорусам с предложением о возрождении своей малой родины.

«Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый», –– сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что даже малейшая помощь от жителя деревушки поможет общему расцвету страны. Лукашенко отметил, что «куда бы ни вели людей пути и куда бы ни уносили реки, есть понятия истоков и родных берегов».

Белорусский лидер сказал, что нет лучшего места на земле, чем малая родина и привел в пример себя. Для него нет красивее и прекраснее «вот этих мест, где твои корни и истоки», несмотря на то, что он объездил весь мир.

«Всем тем, кто не забыл свою малую родину: давайте для нее сделаем максимум, давайте сделаем для этих деревенек, речушек, для маленьких городков и поселков то, что мы можем сделать», –– добавил президент.