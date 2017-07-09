В Москве задержаны около 70 человек за нарушение порядка публичных мероприятий
Московские полицейские задержали около 70 человек за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.
«Сегодня на территории столицы сотрудниками полиции за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий, задержаны порядка 70 человек», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по российской столице.
В отношении задержанных будут составлены протоколы об административных правонарушениях, отмечает «Газета.ру».