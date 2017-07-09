Московские полицейские задержали около 70 человек за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

«Сегодня на территории столицы сотрудниками полиции за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий, задержаны порядка 70 человек», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по российской столице.

В отношении задержанных будут составлены протоколы об административных правонарушениях, отмечает «Газета.ру».