В Египте при взрыве погибли двое полицейских, девять получили ранения
На севере Синайского полуострова экстремисты подорвали бронированный полицейский автомобиль, в котором находились сотрудники правоохранительных органов.
В результате погибли два сотрудника полиции, еще девять получили ранения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на египетские СМИ. Инцидент произошел в районе города Эль-Ариш во время движения автомобиля по одной из улиц.
На территории города усилены меры безопасности, инженерные войска проверяют близлежащие районы.