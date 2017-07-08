На севере Синайского полуострова экстремисты подорвали бронированный полицейский автомобиль, в котором находились сотрудники правоохранительных органов.

В результате погибли два сотрудника полиции, еще девять получили ранения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на египетские СМИ. Инцидент произошел в районе города Эль-Ариш во время движения автомобиля по одной из улиц.

На территории города усилены меры безопасности, инженерные войска проверяют близлежащие районы.