В будущем Внешэкономбанк будет пользоваться рейтингами российских агентств. О планах кредитной организации рассказал ТАСС зампредседателя, член правления ВЭБ Николай Цехомский.

«ВЭБ намерен получить национальные рейтинги», — заявил он.

Также Цехомский рассказал агентству о последствиях решения ЦБ о сужении ломбардного списка с 1 октября этого года, согласно которому в него не будут включаться новые выпуски облигаций банков, в том числе ВЭБ, страховых и международных финансовых компаний.

По словам зампредседателя ЦБ, высококачественные активы ВЭБ будут и дальше пользоваться спросом у институциональных инвесторов.