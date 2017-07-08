В Гамбурге завершился саммит G20. Одними из первых немецкий город покинули президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Российский лидер покинул площадку саммита после окончания своей пресс-конференции. Вслед за ним Дональд Трамп вылетел в США.

Президенты России и США встретились на полях саммита G20 пятницу, 7 июля. Политики обсудили двусторонние отношения, а также ряд ключевых международных проблем, в том числе сирийский кризис, ситуацию на Украине и проблему на Корейском полуострове.

Помимо Трампа, Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.