«Крылья Советов» в первом туре нового сезона ФНЛ одержали победу над «Лучом-Энергией». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 33-й минуте ворота владивостокской команды поразил Сергей Самодин, а за 18 минут до конца матча Дмитрий Ятченко реализовал пенальти.

«Крылья Советов» провели первый официальный матч под руководством Андрея Тихонова, отмечает «Газета.ру».

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