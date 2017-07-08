Мэр города Горловка Иван Приходько попал под обстрел Вооруженных сил Украины в районе Ясиноватой (территория ДНР).

Как сообщила заместитель главы администрации Горловки Виктория Жукова в своем Facebook, при следовании в Горловку на трассе Горловка–Донецк украинские минометы обстреляли автомобиль политика.

В результате происшествия Приходько получил легкую контузию. Его госпитализировали, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Состояние мэра оценивается как удовлетворительное.

Делегация, сопровождающая мэра, не пострадала.

Мэр Горловки подтвердил эту информацию агентству «Интерфакс».