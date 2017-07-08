США намерены остановить разработку ядерных вооружений в Северной Корее, при этом Вашингтон готов к применению мер различного характера. Глава американского государства Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге заявил, что на решение этой проблемы может потребоваться больше времени, чем ожидалось ранее, сообщает ТАСС.

В субботу Дональд Трамп встретился в Гамбурге с председателем КНР Си Цзиньпином.

«На это может понадобиться больше времени, чем мне бы хотелось, больше, чем вам бы хотелось, но в конце так или иначе будет успех», — обратился президент США к китайскому лидеру.

На этой неделе США совместно с Южной Кореей провели военные учения в ответ на запуск северокорейской межконтинентальной ракеты «Хвасон-14». Запуск был осуществлен 4 июля, когда американцы отмечали День Независимости.

Кроме того, после испытаний ракеты США объявили о размещении в Южной Корее на постоянной основе системы ПРО THAAD, что вызвало критику со стороны Китая и России.