Полузащитник амстердамского «Аякса» Абделах Нури потерял сознание во время матча с немецким «Вердером» и едва не погиб на поле.

Инцидент произошел на 72-й минуте встречи. 20-летний спортсмен лег на поле и потерял сознание. Врачи были вынуждены применить дефибриллятор, пишет «Газета.ру».

Доставить футболиста в больницу должна была машина скорой помощи, однако потребовались экстренные меры — на поле был вызван медицинский вертолет.

В больнице удалось восстановить ритм сердца 20-летнего спортсмена. В настоящий момент состояние игрока оценивается как стабильное, он находится под присмотром врачей.

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