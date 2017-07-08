Художественный фильм российского режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» стал призером на международном кинофестивале в Карловых Варах. Кинокартина получила Большую премию в секции «К Востоку от Запада».

«Я чрезвычайно рад высокой награде для нашего фильма, мировая премьера которого также состоялась на фестивале в Карловых Варах», –– поделился впечатлениями Хант. По его словам, команда по созданию фильма не ожидала такого успеха, а эта премия станет стимулом для дальнейшего творческого развития. Как пишет ТАСС, молодой режиссер впервые представил свою работу в Карловых Варах.

Приз Международного кинофестиваля в Чехии получил российский актер Александр Яценко за лучшую мужскую роль в фильме «Аритмия» (режиссер Борис Хлебников).

Международный кинофестиваль в Карловых Варах проходит в 52-й раз. Церемония награждения прошла в субботу.