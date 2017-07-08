Американский лидер Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter похвалил правоохранительные органы Гамбурга за проявленный профессионализм в ходе саммита «большой двадцатки» 7-8 июля.

«Правоохранительные органы и военные проделали блистательную работу в Гамбурге. Все чувствовали себя в полной безопасности несмотря на анархистов», - написал Трамп.

На фоне саммита G20 в город накрыли протестные акции и демонстрации, многие из которых заканчивались массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. В результате стычек с протестующими пострадали порядка 200 стражей порядка. Задержаны более 80 участников протестов, еще 19 человек арестованы.