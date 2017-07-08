Венесуэльский опозиционер Леопольдо Лопес был освобожден из тюрьмы. В своем обращении он призвал сторонников продолжать протесты против президента страны Николаса Мадуро, сообщают СМИ.

«Лопес призвал сторонников оппозиции продолжать уличные протесты против Мадуро, включая запланированные на воскресенье демонстрации», — говорится в послании оппозиционера, которое зачитал его соратник по партии Фредди Гевара.

В субботу стало известно, что венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес вышел из тюрьмы, где он находился с 2014 года.

Напоминаем, в Венесуэле продолжаются протесты и манифестации против действующего правительства страны. По последним данным, жертвами этих акций стали 92 человека.