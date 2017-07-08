Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не вмешивалась в президентские выборы в США. Эта позиция была озвучена во время переговоров с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

«Он начал задавать наводящие вопросы, его реально интересовали какие-то детали. Я, насколько мог, подробно достаточно ответил», — приводит слова президента России «Газета.ру».

Путин подчеркнул, что, по его мнению, американский лидер «был удовлетворен» его ответами.

О вмешательстве России в выборы неоднократно заявляли представители Демократической партии США, в том числе экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

По ее мнению, Дональд Трамп одержал победу в выборах лишь благодаря поддержки Москвы.