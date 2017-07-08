Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин женился на 24-летней актрисе и модели Анастасии Шубской. Молодоженов лично поздравил президент России Владимир Путин, позвонив хоккеисту по телефону.

Роскошная свадьба состоялась 8 июля в День семьи, любви и верности в подмосковной Барвихе, пишет Газета.ру. Спустя два года после начала отношений, Овечкин решил сделать предложение руки и сердца своей подруге.

Как написала в своем Instagram Яна Рудковская, все гости могли услышать, как выдающегося спортсмена поздравляет президент России. Путин, несмотря на пребывание в Гамбурге на саммите G20, нашел время позвонить Овечкину и поздравить с радостным событием лично.