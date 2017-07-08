Во Франции организаторы лотереи My Million, билеты которой продаются в табачных ларьках по €5, выдали свой главный приз — более €1 млн. Джекпот сорвал 40-летний безработный из департамента Гар, сообщает издание Quest France.

Сначала мужчина подумал, что выиграл только €4, но решил уточнить размер суммы у продавца.

«Это я сказал ему, когда он подошел спросить, почему рядом с его именем написано «джекпот», — рассказал владелец ларька Стефан Лорка, сообщает 360°.

Вместе с победителем Лорка отправился в Париж, где тот после двухнедельной проверки получил чек с миллионным выигрышем.