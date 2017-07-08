Страны-участники G20 приняли итоговое коммюнике после закрытия саммита в Гамбурге.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», одной из основных тем стала открытость рынков. Кроме того, страны «Большой двадцатки» выступили против протекционизма.

Они признали ключевую роль Всемирной торговой организации в определении норм международной торговли и защитных мер в торговле.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, участники G20 собираются усилить борьбу с теневым банковским рынком.