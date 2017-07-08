Один человек погиб, еще один пострадал в результате нарушения производственного процесса на шахте ГП «Селидовуголь» в городе Новогородске Донецкой области Украины, сообщил в субботу глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем аккаунте в Facebook.

«Произошел групповой несчастный случай. Один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии», - написал он. По словам Волынца, на откатном штреке производились работы по перекреплению горных выработок. «Паспорта на такие работы не было, что есть нарушение производственного процесса», - уточнил он.