Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к лидерам «двадцатки» и предупредил, что рано или поздно разразится новая глобальная пандемия.

Он отметил, что «пандемии, чрезвычайные ситуации в здравоохранении и слабые системы охраны здоровья» могут нанести серьезный ущерб глобальной экономики и безопасности, который будет исчисляться триллионами долларов.

«Вирусы не знают и не соблюдают границ. <...> Мы не знаем, где и когда случится следующая глобальная пандемия, но она будет очень дорогостоящей и с точки зрения потери жизней, и в долларах», — приводит слова Гебрейесус ТАСС.

В подтверждение своих слов гендиректор ВОЗ привел статистику. Так, атипичная пневмония (SARS) стоила мировой экономике 60 млрд долларов.

Гебрейесус добавил, что участники саммита G20 должны задуматься о создании сильных систем здравоохранения, которые позволят достичь «цели устойчивого развития».