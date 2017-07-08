В Московской области за сутки госпитализировали двух подростков с травмами и ожогам после попытки забраться на крышу электричек. Об этом сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте.

По данным ведомства, один несовершеннолетний решил взобраться на крышу поезда через межвагонное соединение. Пролезая между вагонами, его ударило током. Подросток упал на железнодорожное полотно в районе станции «Манихино-1». С различными травмами головы и ожогами его доставили в больницу.

Второй случай произошел в районе станции «Донино». 15-летний житель Подмосковья решил прокатиться на электричке, зацепившись снаружи за последний вагон. В итоге он не смог удержаться и сорвался вниз, получив при этом закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Мальчика госпитализировали.

Следователи организовали доследственную проверку по факту травмирования несовершеннолетних на железной дороге. Ведомство обращается к родителям, чтобы они в летний период намного строже контролировали своих детей, с кем ребенок гуляет и общается.

«Берегите своих детей, не позволяйте им играть вблизи железнодорожного полотна», –– сообщает пресс-служба.