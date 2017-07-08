В Гамбурге, где в субботу завершил свою работу саммит G20, сотрудники правоохранительных задержали группу итальянцев из 16 человек. В числе задержанных находилась депутат Европейского парламента Элеонора Форенца.

«Я задержана полицией Гамбурга вместе с другими товарищами. Причина — мы итальянцы. Меня обыскали и отобрали документы», —написала политик в субботу вечером в своем аккаунте в Facebook.

Форенца входит в руководство группы «Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера». Масс-медиа сообщают, что группа итальянцев, в которую входила и депутат, приняла участие в манифестации протеста против саммита G20. При этом Форенца пояснила, что наблюдала за тем, чтобы в Евросоюзе соблюдалось право на выражение несогласия.