Американский президент Дональд Трамп не принял объяснений своего российского коллеги Владимира Путина относительно якобы имевшего место «вмешательства РФ» в выборы в США в 2016 году. Так считает постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге.

В субботу российский лидер на пресс-конференции заявил, что президент США «принял к сведению и согласился» с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.

Сам Трамп пока никак не прокомментировал свою беседу с Путиным, ограничившись лишь фразой, что она была «потрясающей» в смысле значимости.