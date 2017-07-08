Международное сообщество должно быстро и решительно отреагировать на непрекращающуюся реализацию ядерной и ракетной программы в КНДР, заявили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам двусторонней встречи на полях саммита G20 в Гамбурге.

Как сообщил Белый дом по итогам переговоров, лидеры «осудили запуск 4 июля Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты». По мнению Трампа и Абэ, действия КНДР несут угрозу для США, их союзников и «стран во всем мире». «Мировое сообщество должно ответить на (разработку) программ создания Северной Кореей баллистических ракет и ядерного оружия быстро и решительно», — считают лидеры двух стран.